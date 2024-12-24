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Зеленський підтвердив, що пропонував словацькому прем’єру Фіцо компенсацію за газ

"Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків – саме для словаків – втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту", - розповів глава держави.

Зеленський підтвердив, що пропонував словацькому прем’єру Фіцо компенсацію за газ
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував главі словацького уряду Робертові Фіцо компенсацію за газ.

Про це йдеться в дописі глави державі у соцмережі Х.

«Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків – саме для словаків – втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту – будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати із Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють чому. Немає тих, хто не розуміє», - заявив український президент.

Зеленський зауважив, що «ми боремося заради життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини». 

«Тіньові домовленості з Путіним – це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню», - підкреслив глава держави.

  • В іншій своїй заяві щодо візиту Фіцо до Москви Зеленський висловився про те, що словацький прем’єр відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки. «Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо», - сказав тоді глава держави.
  • Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територією, і представники української влади неодноразово наголошували, що продовжувати дію угоди не збираються.
  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
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