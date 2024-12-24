Зеленський підтвердив, що пропонував словацькому прем’єру Фіцо компенсацію за газ

Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував главі словацького уряду Робертові Фіцо компенсацію за газ.
Про це йдеться в дописі глави державі у соцмережі Х.
«Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків – саме для словаків – втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту – будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати із Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють чому. Немає тих, хто не розуміє», - заявив український президент.
Зеленський зауважив, що «ми боремося заради життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини».
«Тіньові домовленості з Путіним – це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню», - підкреслив глава держави.
- В іншій своїй заяві щодо візиту Фіцо до Москви Зеленський висловився про те, що словацький прем’єр відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки. «Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить 500 мільйонів доларів США на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще 500 мільйонів доларів на рік, що допомагає панові Фіцо», - сказав тоді глава держави.
- Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територією, і представники української влади неодноразово наголошували, що продовжувати дію угоди не збираються.
- Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".