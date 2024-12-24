Зеленський підтвердив, що пропонував словацькому прем’єру Фіцо компенсацію за газ

"Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків – саме для словаків – втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту", - розповів глава держави.

Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував главі словацького уряду Робертові Фіцо компенсацію за газ.

Про це йдеться в дописі глави державі у соцмережі Х.

«Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків – саме для словаків – втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту – будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити. Фіцо не захотів компенсації для словаків. І не хоче співпрацювати із Єврокомісією. Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють чому. Немає тих, хто не розуміє», - заявив український президент.

Зеленський зауважив, що «ми боремося заради життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини».

«Тіньові домовленості з Путіним – це або торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню», - підкреслив глава держави.