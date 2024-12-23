В Раді зареєстрували проєкт закону про Єдиний державний реєстр ветеранів

Серед іншого він має визначити суть та зміст реєстру та основні терміни.

Кабінетом міністрів зареєстровано у Верховній Раді проєкт Закону "Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни" (реєстр № 123555).

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Він нагадав, що законопроєкт спрямований на законодавче врегулювання статусу Єдиного державного реєстру ветеранів війни відповідно до вимог Закону "Про публічні електронні реєстри", визначення правових та організаційних засад створення та функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни з метою сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку та упорядкування роботи реєстрів.

Документом пропонується:

визначити суть та зміст Єдиного державного реєстру ветеранів війни, основні терміни;

окреслити суб’єктів, об’єкти, порядок використання та функції Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

визначити порядок внесення, обробки, використання та поширення інформації Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

врегулювати взаємодію Єдиного державного реєстру ветеранів війни основні терміни з іншими електронними системами тощо.

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