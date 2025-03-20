​Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити законопроєкт про залучення ветеранів до навчання з базового військового вишколу

Також рекомендовано ухвалити за основу проєкт закону про Кіберсили ЗСУ.

Парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді хвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про залучення ветеранів війни до підготовки громадян України до національного спротиву.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на членкиню комітету Ірину Фріз.

"Підтримано до другого читання №9421 - проєкт закону про внесення змін до закону "Про основи національного спротиву" щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву", - сказала Фріз.

Вона наголосила, що досвід і мотивація ветеранів є безцінним ресурсом для розвитку країни, і вони мають бути повноцінно інтегрованими у всі ключові процеси суспільства - від освіти та економіки до державного управління.

Фріз також зазначила, що комітет рекомендував парламенту ухвалити за основу проєкт закону (№12349) про Кіберсили Збройних Сил України.

Сама нардепка додала, що утрималася під час голосування за це рішення, оскільки законопроєкт "має суттєві недоліки". Спочатку, на її думку, було би логічно отримати від уряду законопроєкт про створення окремого роду сил - Кіберсил, а вже потім розглядати та ухвалювати рішення щодо їх функціоналу.

Як повідомлялося, 25 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт 9421 у першому читанні.