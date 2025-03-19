Зеленський про розмову з Трампом: віримо, що з Америкою стійкий мир можна досягнути цього року

Володимир Зеленський розповів про свою телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 березня.
Про це Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
Президент назвав розмову «змістовною» і «відвертою».
«Ми погодилися, що Україна та Сполучені Штати повинні продовжувати спільну роботу, щоб досягти справжнього завершення війни та довготривалого миру. Ми віримо, що разом із Америкою, з Президентом Трампом і під американським лідерством стійкий мир може бути досягнутий цього року», - наголосив Зеленський.
Президент розповів, що Трамп поділився з ним деталями своєї розмови з Путіним і ключовими питаннями, які вони обговорювали.
«Одним із перших кроків до повного завершення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати. Наші команди обговорювали цей крок у Джидді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна також прийняла цю пропозицію. Ми продовжимо роботу, щоб це стало реальністю», - написав Зеленський.
Він додав, що розповів Трампу про ситуацію на фронті і наслідки російських обстрілів. «Ми говорили про ситуацію в Курській області, торкнулися питання звільнення військовополонених і повернення українських дітей, яких викрали російські війська. Ми також обговорили стан протиповітряної оборони України та можливість її посилення для захисту життів», - зазначив глава держави.
Зеленський повідомив, що вони з Трампом доручили своїм командам вирішити «технічні питання, пов’язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню».
«Українські та американські команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб продовжити координацію кроків до миру. Ми доручили нашим радникам і представникам виконати цю роботу якомога швидше. Ми відзначили позитивну роботу наших радників і представників — Рубіо, Волца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умєрова та Паліси. Під час подальших зустрічей команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до стійкого миру та гарантій безпеки», - написав Зеленський.
- Трамп тог ж дня повідомив, що розмова з українським колегою Зеленським була "дуже хорошою".
- Напередодні лідер США провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Вони домовилися про негайне припинення вогню щодо всієї енергетичної та інфраструктурної сфери. Білий дім повідомив про готовність Росії не бити по українській інфраструктурі та енергетиці протягом 30 днів.
- Також президенти домовилися продовжувати "технічні переговори" стосовно припинення вогню а морі та, в подальшому, повного припинення вогню і сталого миру. З цього очевидно, що Москва, на відміну від Києва, свою готовність до 30-денного режиму тиші по всій лінії фронту не висловила.
- Наступного дня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 19 березня 2025 року (із 19.00 18 березня) росіяни застосували по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М, чотири зенітні керовані ракети С-300 та 145 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
- Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.
- Під ранок середи ворог вдарив дронами по енергосистемі Укрзалізниці на Дніпропетровщині. Згодом окупанти завдали повторного удару.
- Але спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заперечив, що Росія порушила угоду щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.
- Зеленський на брифінгу в Фінляндії спільно з її президентом Александром Стуббом заяивв, що для того, щоб Україна перестала бити по нафтовій інфраструктурі Росії, самих лише слів Путіна про наказ не бити по інфраструктурі мало.