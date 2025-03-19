Зеленський про розмову з Трампом: віримо, що з Америкою стійкий мир можна досягнути цього року

Президент США поділився деталями своєї розмови з Путіним і ключовими питаннями, які вони обговорювали.

Володимир Зеленський розповів про свою телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 19 березня.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Президент назвав розмову «змістовною» і «відвертою».

«Ми погодилися, що Україна та Сполучені Штати повинні продовжувати спільну роботу, щоб досягти справжнього завершення війни та довготривалого миру. Ми віримо, що разом із Америкою, з Президентом Трампом і під американським лідерством стійкий мир може бути досягнутий цього року», - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що Трамп поділився з ним деталями своєї розмови з Путіним і ключовими питаннями, які вони обговорювали.

«Одним із перших кроків до повного завершення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати. Наші команди обговорювали цей крок у Джидді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна також прийняла цю пропозицію. Ми продовжимо роботу, щоб це стало реальністю», - написав Зеленський.

Він додав, що розповів Трампу про ситуацію на фронті і наслідки російських обстрілів. «Ми говорили про ситуацію в Курській області, торкнулися питання звільнення військовополонених і повернення українських дітей, яких викрали російські війська. Ми також обговорили стан протиповітряної оборони України та можливість її посилення для захисту життів», - зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що вони з Трампом доручили своїм командам вирішити «технічні питання, пов’язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню».

«Українські та американські команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб продовжити координацію кроків до миру. Ми доручили нашим радникам і представникам виконати цю роботу якомога швидше. Ми відзначили позитивну роботу наших радників і представників — Рубіо, Волца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умєрова та Паліси. Під час подальших зустрічей команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до стійкого миру та гарантій безпеки», - написав Зеленський.