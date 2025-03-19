Reuters: США призупинили протидію російським диверсіям та дезінформації на тлі зближення Трампа і Путіна

За часів Байдена були створені робочі групи для моніторингу ескалації гібридної війни Росії. Однак адміністрація Трампа припинила регулярні зустрічі з європейськими чиновниками щодо загрози російської гібридної війни проти Заходу.

Кілька агенцій національної безпеки США припинили роботу над скоординованими зусиллями з протидії російським диверсіям, дезінформації та кібератакам, послаблюючи тиск на Москву, оскільки адміністрація Трампа підштовхує Росію припинити війну в Україні, пише Reuters із посиланням на джерела.

Минулого року колишній президент Джо Байден наказав своїй команді з національної безпеки створити робочі групи для моніторингу цього питання на тлі попереджень розвідки США про те, що Росія розгортає тіньову війну проти західних країн.

Цей план був під контролем президентської Ради національної безпеки і включав щонайменше сім агенцій національної безпеки, які співпрацювали з європейськими союзниками, щоб зривати зусилля, спрямовані проти Європи та Сполучених Штатів.

Перед інавгурацією президента Дональда Трампа офіційні особи Байдена поінформували його нову адміністрацію про зусилля та закликали продовжувати моніторинг російської кампанії гібридної війни.

Однак після вступу Трампа на посаду 20 січня велика частина роботи зупинилася.

Деякі офіційні особи, які беруть участь у робочих групах, висловили занепокоєння тим, що адміністрація Трампа не приділяє уваги цьому питанню, попри попередження розвідки.

Минулого місяця ФБР припинило спроби протидіяти втручанню у вибори в США з боку іноземних противників, включаючи Росію, і відправило у відпустку співробітників, які працювали над цим питанням у Міністерстві внутрішньої безпеки.

Міністерство юстиції також розформувало групу, яка займалася арештом активів російських олігархів.

За словами джерел, Білий дім не повідомив чиновникам, які раніше брали участь у цих зусиллях, чи відтворять міжвідомчі робочі групи.