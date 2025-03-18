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Сибіга домовився зі Сіярто про окрему двосторонню зустріч

Мають обговорити «всі питання нашого порядку денного».

Сибіга домовився зі Сіярто про окрему двосторонню зустріч
Андрій Сибіга і Петер Сіярто
Фото: Х/Andrii Sybiha

В Індії на полях Raisina Dialogue міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сіярто.

Про це Сибіга повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами глави МЗС, розмова була «конструктивна».

«Ми домовилися найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч для детального обговорення всіх питань нашого порядку денного», - додав Сибіга.

  • Днями Володимир Зеленський заявив, що лише Угорщина виступає порт вступу України до ЄС.
  • Згодом з’явився список із 12 вимог до Євросоюзу від Віктора Орбана, які він назвав вимогами угорського народу. Серед них - пропозиція ЄС без України.
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