Сибіга домовився зі Сіярто про окрему двосторонню зустріч

В Індії на полях Raisina Dialogue міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сіярто.

Про це Сибіга повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами глави МЗС, розмова була «конструктивна».

«Ми домовилися найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч для детального обговорення всіх питань нашого порядку денного», - додав Сибіга.