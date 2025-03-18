Сибіга домовився зі Сіярто про окрему двосторонню зустріч

В Індії на полях Raisina Dialogue міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сіярто.
Про це Сибіга повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х.
За словами глави МЗС, розмова була «конструктивна».
«Ми домовилися найближчим часом провести окрему двосторонню зустріч для детального обговорення всіх питань нашого порядку денного», - додав Сибіга.
- Днями Володимир Зеленський заявив, що лише Угорщина виступає порт вступу України до ЄС.
- Згодом з’явився список із 12 вимог до Євросоюзу від Віктора Орбана, які він назвав вимогами угорського народу. Серед них - пропозиція ЄС без України.