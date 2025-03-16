Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
“Хворі дегенерати”: Трамп розкритикував медіа, які повідомили, що його посланець Віткофф очікував на Путіна 9 годин
“Хворі дегенерати”: Трамп розкритикував медіа, які повідомили, що його посланець Віткофф очікував на Путіна 9 годин
Трамп назвав американські ЗМІ "корумпованими та незаконними"
Трамп назвав американські ЗМІ "корумпованими та незаконними"
Убивство активіста: що відомо про Дем'яна Ганула
Убивство активіста: що відомо про Дем'яна Ганула
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
ГоловнаПолітика

Зеленський і новий прем’єр Канади обговорили співпрацю держав в «оборонці» та посилення тиску на РФ

Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці, повідомив український президент.

Зеленський і новий прем’єр Канади обговорили співпрацю держав в «оборонці» та посилення тиску на РФ
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

16 березня Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За словами Зеленського, говорили про посилення тиску на Росію і гуманітарний аспект гарантій безпеки для України. 

Support LB.ua

«Премʼєр-міністр озвучив правильні речі про те, як потрібно посилювати тиск на Москву. Тіньовий флот, банківський сектор. Треба впроваджувати тотальні санкції на все, що дає Росії кошти для фінансування війни. Тільки так можна примусити Путіна до справедливого і тривалого миру», - додав глава держави.

Зеленський і Карні торкнулися української тематики порядку денного головування Канади у «Групі семи». Окремо обговорили розвиток двосторонніх відносин між обома державами. 

«Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці. За час цієї війни ми маємо великий досвід у виробництві засобів РЕБ, далекобійних ракет і дронів. Україна готова до спільного виробництва», - зазначив Зеленський.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies