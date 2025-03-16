Зеленський і новий прем’єр Канади обговорили співпрацю держав в «оборонці» та посилення тиску на РФ

16 березня Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За словами Зеленського, говорили про посилення тиску на Росію і гуманітарний аспект гарантій безпеки для України.

«Премʼєр-міністр озвучив правильні речі про те, як потрібно посилювати тиск на Москву. Тіньовий флот, банківський сектор. Треба впроваджувати тотальні санкції на все, що дає Росії кошти для фінансування війни. Тільки так можна примусити Путіна до справедливого і тривалого миру», - додав глава держави.

Зеленський і Карні торкнулися української тематики порядку денного головування Канади у «Групі семи». Окремо обговорили розвиток двосторонніх відносин між обома державами.

«Канада зацікавлена у військово-промисловій та оборонній співпраці. За час цієї війни ми маємо великий досвід у виробництві засобів РЕБ, далекобійних ракет і дронів. Україна готова до спільного виробництва», - зазначив Зеленський.