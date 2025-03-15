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“Хворі дегенерати”: Трамп розкритикував медіа, які повідомили, що його посланець Віткофф очікував на Путіна 9 годин

Президент США запевняє, що переговори між Путіним та Віткоффом були ефективними і ніякого очікування не було взагалі, натомість були зустрічі з іншими представниками Росії.

“Хворі дегенерати”: Трамп розкритикував медіа, які повідомили, що його посланець Віткофф очікував на Путіна 9 годин
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розкритикував медіа, які повідомили, що його спецпредставник Стів Віткофф цього тижня у Москві очікував на очільника Кремля Путіна 9 годин. Раніше про це повідомив британський телеканал Sky News. 

Своє обурення Трамп висловив у власній соцмережі Truth Social.  

“Фейкові новини, як завжди, знову на місці! Чому вони не можуть бути чесними хоча б раз? Минулої ночі я прочитав, що президент Росії Володимир Путін змусив мого високошановного посла та спеціального посланника Стіва Віткоффа чекати понад дев’ять годин, хоча, насправді, очікування не було взагалі”, – написав Трамп. 

За його словами, інші зустрічі з іншими представниками Росії відбулися і, очевидно, вони зайняли деякий час, але вони були дуже продуктивними. 

Далі все пішло швидко й ефективно, і всі ознаки, сподіваюся, дуже хороші! Підсумовуючи, не було жодного дев’ятигодинного очікування чи будь-якого очікування взагалі! Єдина причина, чому вони вигадали цю історію, – це спробувати принизити, тому що вони хворі дегенерати, які повинні почати правильно повідомляти новини. Через це вони втратили свій рейтинг, свою аудиторію, повагу. Дякуємо за вашу увагу до цього питання і, Боже, благослови Америку!” – написав Дональд Трамп.

Напередодні Трамп заявив про продуктивну розмову між Путіним та Віткоффом.

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