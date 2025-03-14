Глава МЗС Канади звернулася до держсекретаря США через репліки Трампа про «51-ий штат»

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила держсекретарю США Марко Рубіо, що суверенітет Канади обговоренню не підлягає, передає «Укрінформ».
Ця розмова відбулася на саміті міністрів закордонних справ G7, який проходив у Канаді.
«Я сказала держсекретарю США, що суверенітет Канади не підлягає обговоренню. Крапка. Немає аргументів, не ведуться дискусії, немає потреби обговорювати це. Ви перебуваєте тут, ви поважаєте нас й наш суверенітет. Ви - в нашій країні, ви поважаєте її мешканців. Все», - наголосила міністерка.
Жолі додала, що її колеги з «Групи семи» досі вважали, що репліки Дональда Трампа з натяки на можливу анексію Канади є жартами.
«Я сказала їм, що це не жарти. Канадці стурбовані. Канадці - горді люди. Ви перебуваєте на території суверенної держави, тому ми очікуємо, що це не обговорюватиметься і з цього не насміхатимуться», - сказала глава канадського МЗС.
Жолі наголосила, що «з суверенітетом держав не варто гратися», бо «ми знаємо це, бо бачили в інших частинах світу».
- Трамп неодноразово закликав Канаду стати 51-им штатом США. Особливо гостро це питання постало після того, як американський президент ввів мита на канадський імпорт і всіляко насміхався з тодішнього глави уряду Джастіна Трюдо.
- Крім Канади Трамп націлився на Гренландію. На пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте президент США висловив припущення, що може статися анексія острова. Рютте сказав, що не хоче втягувати НАТО в питання приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.