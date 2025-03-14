Глава МЗС Канади звернулася до держсекретаря США через репліки Трампа про «51-ий штат»

"Ви перебуваєте на території суверенної держави, тому ми очікуємо, що це не обговорюватиметься і з цього не насміхатимуться", - заявила Жолі.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила держсекретарю США Марко Рубіо, що суверенітет Канади обговоренню не підлягає, передає «Укрінформ».

Ця розмова відбулася на саміті міністрів закордонних справ G7, який проходив у Канаді.

«Я сказала держсекретарю США, що суверенітет Канади не підлягає обговоренню. Крапка. Немає аргументів, не ведуться дискусії, немає потреби обговорювати це. Ви перебуваєте тут, ви поважаєте нас й наш суверенітет. Ви - в нашій країні, ви поважаєте її мешканців. Все», - наголосила міністерка.

Жолі додала, що її колеги з «Групи семи» досі вважали, що репліки Дональда Трампа з натяки на можливу анексію Канади є жартами.

«Я сказала їм, що це не жарти. Канадці стурбовані. Канадці - горді люди. Ви перебуваєте на території суверенної держави, тому ми очікуємо, що це не обговорюватиметься і з цього не насміхатимуться», - сказала глава канадського МЗС.

Жолі наголосила, що «з суверенітетом держав не варто гратися», бо «ми знаємо це, бо бачили в інших частинах світу».