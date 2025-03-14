Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Європа посилює українську ППО
Європа посилює українську ППО
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Річард Нельсон, Дмитро Богомазов, Раду Поклітару: весняні прем’єри у столичних театрах
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Південна Корея пропонує Канаді придбати своє озброєння
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Міністри оборони Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великобританії озвучили позицію щодо підтримки України
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
ГоловнаПолітика

Зеленський: Те, що говорить Путін, не означає, що РФ щось робитиме

Спершу сторони повинні підписати рамкову угоду, а вже потім — предметна угода з цифрами і відсотками.

Зеленський: Те, що говорить Путін, не означає, що РФ щось робитиме
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський прокоментував деталі підписання угоди між Україною і США щодо корисних копалин. 

Про це пише LB.ua.

"Є рамкова угода, а потім є вже більш глибока угода, яка має бути з цифрами, з відсотками, йти в український парламент на ратифікацію", — каже Президент.  

Глава держави зазначає, що план і послідовність дій не змінилися. Спершу повинна бути підписана рамкова угода, "далі визначаємо команди, які працюють над предметною другою угодою. Вона буде подана на ратифікацію в український парламент". 

Щодо російської пропозиції США про корисні копалини, Зеленський зазначив, "що каже Путін, не означає, що він діє відповідно. У них найбагатша своїми природними ресурсами країна у світі. Або одна з найбагатших. І вони не займаються корисними копалинами, глибоким видобутком, окрім того, що на поверхні. 

Тому що треба мати сили, технології, бажання і так далі. Тому, я думаю, що Путін просто так про це сказав. Ну, так сказав: “Так і ми готові”. Ну, в принципі, а чому ні?", — каже Президент.

Глава держави підкреслює, що слова Путіна ще не означають, що РФ щось буде робити. 

"До речі, багато європейців спочатку, я пам'ятаю, також сприймали це, коли людина каже: “Та ні, я не збираюся йти повномасштабною війною”. Вони сприймали, що якщо так кажуть, значить так воно і є. А потім вони зрозуміли Путіна більше — те, що він каже часто розходиться з реальними діями", — наголошує Зеленський.

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies