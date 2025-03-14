Зеленський: Те, що говорить Путін, не означає, що РФ щось робитиме

Під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський прокоментував деталі підписання угоди між Україною і США щодо корисних копалин.

Про це пише LB.ua.

"Є рамкова угода, а потім є вже більш глибока угода, яка має бути з цифрами, з відсотками, йти в український парламент на ратифікацію", — каже Президент.

Глава держави зазначає, що план і послідовність дій не змінилися. Спершу повинна бути підписана рамкова угода, "далі визначаємо команди, які працюють над предметною другою угодою. Вона буде подана на ратифікацію в український парламент".

Щодо російської пропозиції США про корисні копалини, Зеленський зазначив, "що каже Путін, не означає, що він діє відповідно. У них найбагатша своїми природними ресурсами країна у світі. Або одна з найбагатших. І вони не займаються корисними копалинами, глибоким видобутком, окрім того, що на поверхні.

Тому що треба мати сили, технології, бажання і так далі. Тому, я думаю, що Путін просто так про це сказав. Ну, так сказав: “Так і ми готові”. Ну, в принципі, а чому ні?", — каже Президент.

Глава держави підкреслює, що слова Путіна ще не означають, що РФ щось буде робити.

"До речі, багато європейців спочатку, я пам'ятаю, також сприймали це, коли людина каже: “Та ні, я не збираюся йти повномасштабною війною”. Вони сприймали, що якщо так кажуть, значить так воно і є. А потім вони зрозуміли Путіна більше — те, що він каже часто розходиться з реальними діями", — наголошує Зеленський.