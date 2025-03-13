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Рада у першому читанні погодила зарплати для поліції не нижче 30 тисяч гривень

Деякі військовослужбовці отримують менше.

Рада у першому читанні погодила зарплати для поліції не нижче 30 тисяч гривень
Фото: Нацполіція

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, парламент у середу проголосував у першому читанні за законопроєкт, який передбачає встановлення мінімального окладу для співробітників Національної поліції у розмірі 10 прожиткових мінімумів - станом на зараз це 30 280 гривень.

Пропоновані зміни до Закону України "Про Національну поліцію" також передбачають широку та гнучку систему доплат та надбавок, зокрема преміювання у розмірі до 30% окладу та виплати за стаж, які можуть сягати аж половини ставки. 

Цікаво, що законопроєкт було подано до Ради ще у січні 2022 року, проте початок повномасштабної війни відклав його розгляд у комітеті. Позитивний висновок було надано аж у листопаді 2022-го, і лише через два з половиною роки документ таки потрапив на розгляд до сесійної зали. 

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