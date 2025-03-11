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Кая Каллас: будь-яка угода з Путіним має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки

Список порушених Росією договорів не залишає місця для довіри, зазначила Каллас.

Кая Каллас: будь-яка угода з Путіним має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала переговори між делегаціями України та США в Саудівській Аравії, передає Укрінформ.

“Будь-яка угода з Путіним має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки. Список порушених Росією договорів не залишає місця для довіри”, - зазначила Каллас.

Вона також висловила переконання, що Росія має бути притягнута до відповідальності за скоєні злочини.

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“Московська війна – це не що інше, як колоніальний напад і несправедливе вторгнення на територію суверенного сусіда”, – наголосила глава євродипломатії.

Вона зауважила, що Путін може покласти край цій війні, для цього йому потрібно негайно припинити бомбардування України. Але в останні дні російські атаки посилилися, і це засвідчує, що Росія не хоче миру.

Кая Каллас запевнила, що ЄС пообіцяли значно збільшити військові витрати, не для того, щоб спровокувати конфлікт з Росією, а для його запобігання.

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