Єрмак назвав головні досягнення перемовин зі США

Головними досягненнями переговорів зі США в Саудівській Аравії є негайне відновлення військової допомоги та обміну розвідданими. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час преспідходу за результатами зустрічі в Джидді.

Також важливо, що на перемовинах проговорили всі питання стосовно процесу закінчення війни справедливим миром. Українська делегація поділилася своїми пропозиціями і почала думку американських колег.

"Те, що ви побачили, результатом цієї спільної заяви є розуміння того, що ми разом і однаково розуміємо, рухаємося до настання очікуваного всіма українцями справедливого миру за допомогою нашого головного стратегічного партнера – Сполучених Штатів. І в спільній заяві є згадування, що участь у цьому процесі прийматимуть наші європейські партнери", – сказав він.

Єрмак додав, що головна мета української делегації на зустрічі була показати партнерам, що ніхто більше українців не хоче припинення війни, але важливо, як вона припиниться і які гарантії безпеки Україна отримає. Він оцінив цю зустріч як дуже предметну, на якій йшлося про важливі деталі, без яких неможливе настання миру.

Гарантії безпеки зараз обговорюють різні, але вони запобігатимуть будь-якій агресії в майбутньому. За словами голови ОП, американські партнери з розумінням ставляться до думок України.

"Багато ще роботи попереду", – сказав він.