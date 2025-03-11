У Європарламенті обговорили зміцнення обороноздатності ЄС і війну в Україні

11 березня депутати Європарламенту, голова Ради Польщі, а також лідери ЄС Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн обговорили майбутнє безпеки Європи та зміцнення обороноздатності ЄС.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Голова Європейської ради зазначив, що війна Росії проти України та ширша загроза, яку вона становить для Європи, змусили ЄС ухвалити амбітні рішення щодо зміцнення своєї оборони та безпеки:

Від імені польського головування міністр у справах ЄС Адам Шлапка заявив, що на саміті Європейської ради 20-21 березня лідери ЄС обговорять, як покласти край російській агресії та забезпечити справедливий та міцний мир в Україні. Також ітиметься про три пріоритети конкурентоспроможності на 2025 рік — скорочення бюрократичної тяганини, доступну енергію та невідповідність заощаджень та інвестицій, що перешкоджає зростанню нових та інноваційних компаній у ЄС.

Президентка Єврокомісії наголосила, що Європа має взяти під більший контроль власну оборону, тому що «діапазон загроз, з якими ми стикаємося, стає ширшим із кожним днем». Щодо плану ReArm Europe, то фон дер Ляєн заявила, що ЄС має нарощувати та прискорювати своє оборонне виробництво і що основна частина нового фінансування для цього може надійти лише від держав-членів. Вона також сказала, що інвестиції мають бути зосереджені на спільних закупівлях для підтримки оборонної промисловості Європи.

Більшість лідерів політичних груп підтвердили давню підтримку парламенту зміцненні безпеки ЄС і привітали нещодавні обговорення Європейської ради на цю тему.

Багато членів Європарламенту підтримали останні пропозиції Європейської комісії зі стимулювання оборонної промисловості Європи, зміцнення кордонів ЄС та продовження підтримки України перед агресією Росії.

Щоб захистити суверенітет ЄС, кілька членів Європарламенту наголосили на важливості підвищення конкурентоспроможності та стратегічної автономії, а також забезпечення незалежного доступу до критично важливих джерел сировини та енергії.

Низка членів Європарламенту розкритикувала відхід адміністрації президента США Дональда Трампа від своїх попередніх зобов'язань щодо оборони України та закликала до стратегії ЄС, заснованої на інвестиціях та солідарності. Інші закликали комісію активізувати дипломатичні зусилля для України за межами військової підтримки. Декілька членів Європарламенту попередили, що збільшення витрат на оборону не повинно відбуватися за рахунок зелених та соціальних переходів, досліджень та розробок.