Прокуратура Харківщини оприлюднила подробиці розслідування масового поховання в Ізюмі

Станом на початок березня 2025 року за допомогою молекулярно-генетичних експертиз вдалося ідентифікувати 402 осіб.

Харківська обласна прокуратура разом зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області уже понад два роки розслідують факт масового поховання в Ізюмі на Харківщині.

За інформацією начальника відділу Харківської обласної прокуратури Євгена Соколова, Ізюм перебував під контролем російських військ з 8 березня по 10 вересня 2022 року. Після деокупації населених пунктів Ізюмської громади 15 вересня 2022 року поліцейські виявили масове поховання, яке налічувало 423 могили й одну братську військовослужбовців ЗСУ.

Соколов повідомив, що з місця поховання вилучили 448 тіл і фрагментів загиблих, серед яких були діти. Станом на початок березня 2025 року за допомогою молекулярно-генетичних експертиз вдалося ідентифікувати 402 осіб.

«Ще 46 залишаються не ідентифікованими, з яких для 24 осіб маємо біологічні зразки рідних. Водночас 22 особи залишаються невідомими», — додав прокурор.

Серед ідентифікованих — 198 цивільних чоловіків, 211 цивільних жінок, 25 військовослужбовців, сім дітей, а також людські рештки, ймовірно, семи осіб.

Щоб встановити особи загиблих, правоохоронці призначили понад 1500 молекулярно-генетичних експертиз.

Під час огляду тіл з масового поховання в Ізюмі й необхідних експертиз правоохоронці встановили ознаки насильницької смерті лише у 140 осіб:

За інформацією прокуратури, наразі правоохоронці змогли розслідувати й направити до суду чотири кримінальні провадження за 11 фактами вчинення кримінальних злочинів.