У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Джерела: правоохоронці затримали гендиректора “Київзеленбуду”
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Прокуратура Харківщини оприлюднила подробиці розслідування масового поховання в Ізюмі

Станом на початок березня 2025 року за допомогою молекулярно-генетичних експертиз вдалося ідентифікувати 402 осіб.

Прокуратура Харківщини оприлюднила подробиці розслідування масового поховання в Ізюмі
Місце масового поховання, м. Ізюм на Харківщині
Фото: Ксенія Новицька

Харківська обласна прокуратура разом зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області уже понад два роки розслідують факт масового поховання в Ізюмі на Харківщині.

За інформацією начальника відділу Харківської обласної прокуратури Євгена Соколова, Ізюм перебував під контролем російських військ з 8 березня по 10 вересня 2022 року. Після деокупації населених пунктів Ізюмської громади 15 вересня 2022 року поліцейські виявили масове поховання, яке налічувало 423 могили й одну братську військовослужбовців ЗСУ.

Соколов повідомив, що з місця поховання вилучили 448 тіл і фрагментів загиблих, серед яких були діти. Станом на початок березня 2025 року за допомогою молекулярно-генетичних експертиз вдалося ідентифікувати 402 осіб.

«Ще 46 залишаються не ідентифікованими, з яких для 24 осіб маємо біологічні зразки рідних. Водночас 22 особи залишаються невідомими», — додав прокурор.

Серед ідентифікованих — 198 цивільних чоловіків, 211 цивільних жінок, 25 військовослужбовців, сім дітей, а також людські рештки, ймовірно, семи осіб.

Щоб встановити особи загиблих, правоохоронці призначили понад 1500 молекулярно-генетичних експертиз. 

Під час огляду тіл з масового поховання в Ізюмі й необхідних експертиз правоохоронці встановили ознаки насильницької смерті лише у 140 осіб:

За інформацією прокуратури, наразі правоохоронці змогли розслідувати й направити до суду чотири кримінальні провадження за 11 фактами вчинення кримінальних злочинів. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies