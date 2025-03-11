​​Російський суд засудив жителя Ялти до 24 років тюрми за "замах" на Царьова

Чоловіка визнали винним за статтями про "державну зраду", "тероризм", "замах на життя громадського діяча" та "незаконний обіг вибухових речовин".

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив жителя окупованої Ялти до 24 років в’язниці за нібито замах на колишнього народного депутата України Олега Царьова, який живе в Криму.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За твердженням слідства, засуджений стежив за Царьовим і облаштував схованку зі зброєю, яку потім використовували під час замаху. Під час обшуку у ялтинця нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій.

Чоловіка визнали винним за статтями про "державну зраду", "тероризм", "замах на життя громадського діяча" та "незаконний обіг вибухових речовин".

Ім’я засудженого не повідомляється, його позиція щодо обвинувачення невідома.