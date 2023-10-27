В окупованому Криму здійснили напад на Олега Царьова

Колишній нардеп України від забороненої Партії регіонів Олег Царьов зазнав нападу в Ялті.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіяни стверджують, що Царьова важко поранили ножем та госпіталізували "у важкому стані". Вночі місцеві мешканці нібито помітили велике скупчення машин оперативних служб біля будинку Царьова.

Петро Андрющенко написав, що Царьов міг отримати не ножові, а вогнепальні поранення.

"Стан досі невідомий, але перспективи хороші. Принаймні – приємні", – написав Андрющенко.

Колаборант Володимир Рогов стверджує, що на Царьова напали біля санаторію імені Кірова у Ялті. За попередніми даними, у нього стріляли. Його стан невідомий.

Telegram-канал Олега Царьова підтвердив інформацію про напад.

"Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними. Близько опівночі на території санаторію, де він поживає, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики. На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я на даний момент немає".

Нагадаємо, 53-річний Олег Царьов – один з найбільш проросійських політичних діячів України. Він засуджений заочно до 12 років позбавлення волі за статтями про посягання на територіальну цілісність України та спробу насильницького захоплення держвлади. Його також звинувачують у держзраді та колабораціонізмі.

Останні дев’ять років Царьов здебільшого переховується в РФ.