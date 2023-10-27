Ще один чоловік дістав поранення.

Сьогодні вранці росіяни обстріляли селище Зеленівка Херсонської області та середмістя Херсона.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, у Зеленівці є влучання у житловий будинок. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів. Під час рятувальної операції ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється.

Через обстріл середмістя Херсона постраждав 36-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненнями спини й тулуба у стані середньої важкості.

О 10:36 начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав, що у Херсоні лунають вибухи. Російські війська атакували Дніпровський район з тимчасово окупованого лівого берега.

Нагадаємо, за минулу добу російські військові здійснили 114 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 500 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників. По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди. Через російську агресію одна людина загинула, ще двоє – дістали поранення.