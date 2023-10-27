Новий спікер Палати представників США заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю слід розділити

Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у четвер, що фінансування підтримки України та Ізраїлю має розглядатися окремо, припустивши, що він не підтримає пакет допомоги президента Джо Байдена на 106 мільярдів доларів для обох країн, пише Reuters.

Джонсон в інтерв’ю Fox News заявив, що має занепокоєння щодо фінансування України в цілому, і вважає, що будь-які гроші для Ізраїлю потрібно буде фінансувати за рахунок скорочення в інших місцях.

Він зустрівся з Байденом у четвер і сказав співробітникам Білого дому, що «наш консенсус серед республіканців Палати представників полягає в тому, що нам потрібно розділити ці питання».

Байден хоче, щоб Конгрес виділив 106 мільярдів доларів додаткового фінансування, при цьому основна частина грошей піде на зміцнення оборони України, а решта розподілиться між Ізраїлем, Індійсько-Тихоокеанським регіоном та прикордонними правоохоронними органами.

Про українське фінансування Джонсон сказав: “Ми хочемо знати, яка там ціль, яка кінцева мета в Україні”.

"Білий дім цього не зазначив", - додав він.

Байден робить ставку на те, що включення грошей для Ізраїлю та імміграції допоможе переконати республіканців у Палаті представників, які обережно виділяють додаткові гроші Україні.

«Ізраїль – це окрема справа – ми збираємося висунути окреме фінансування Ізраїлю (у розмірі) понад 14 мільярдів доларів», – сказав Джонсон в інтерв’ю. Він сказав, що республіканці Палати представників шукатимуть інші сфери для скорочення бюджету, щоб фінансувати Ізраїль.

Запропонований Юайденом пакет допомги включає 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю для фінансування підтримки протиповітряної та протиракетної оборони та інших ініціатив, а також 61 мільярд доларів для України.

Раніше Майк Джонсон заявив, що підтримає збільшення допомоги Україні, але на "умовах". Зокрема, йдеться про підзвітність України щодо використання допомоги.

До цього республіканці Палати представників Конгресу США обрали новим спікером конгресмена Майка Джонсона. За Джонсона віддали 220 голосів, за демократа Хакіма Джеффріса – 209.

Президент США Джо Байден привітав Майка Джонсона з обранням спікером Палати представників Конгресу США.