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Цієї ночі росіяни атакували Україну 6 "Шахедами", 5 з них знищили сили ППО

Ворог випустив дрони у напрямку південних регіонів.

Цієї ночі росіяни атакували Україну 6 "Шахедами", 5 з них знищили сили ППО
Фото: Сили оборони Півдня

Уночі 27 жовтня сили ППО знищили 5 "Шахедів" у межах Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували безпілотниками з району Приморсько-Ахтарська (РФ). 6 ударних дронів типу “Shahed” були випущені у напрямку південних регіонів України та 1 балістична ракета "Іскандер-М" – з Воронезької області Росії у напрямку Харківщини.

Нагадаємо, сьогодні близько опівночі росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини, поранені восьмеро пожежників. У стані середньої тяжкості четверо з них були госпіталізовані.

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Також цієї ночі ворог атакував "Шахедами" Миколаївську область. Внаслідок влучань зайнялася пожежа. Два ворожих дрони знищили сили ППО. Минулося без постраждалих.

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