В Білому домі прокоментували російський наступ під Авдіївкою

США очікують нових атак з боку Росії, оскільки її армія зберігає “певний наступальний потенціал”.

Російська армія несе важкі втрати під час наступу під Авдіївкою,через що має низький моральний стан.

Про це розповів координатор Ради нацбзепеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

“У нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдат, які відмовлялися виконувати накази. Також ми маємо інформацію, що російське командування погрожує розстрілами цілим підрозділам, якщо ті спробують відступити під вогнем української артилерії”, - розповів Кірбі.

Він зазначив, що Україна утримала оборону, успішно відбивши російські танкові колони, які наступали на Авдіївку.

За даними Кірбі, від 11 жовтня Росія втратила поблизу Авдіївки тисячі людей, щонайменше 125 одиниць бронетехніки, а також понад один батальйон техніки.

Водночас, у Білому домі очікують нових атак з боку Росії, оскільки її армія зберігає “певний наступальний потенціал і, не виключено, зможе досягти певних тактичних здобутків упродовж ближчих місяців”.

При цьому російські мобілізовані залишаються недостатньо навчаними, недостатньо оснащеними та неготовими до бойових дій.

Як раніше повідомлялось, численні штурми росіян в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного та Невельського Донецької області були невдалими. Через значні втрати ворог вимушений перегруповуватися на Авдіївському напрямку. Протягом минулого тижня росіяни втратили близько 3 тис. військових, зменшили кількість штурмів та потребують перегрупування.