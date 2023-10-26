Під час зустрічі обговорили, зокрема, потреби ЗСУ.

Генерал Валерий Залужний зустрівся з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“Під час перемовин детально розповів про обстановку на полі бою. Обговорили наші наступальні та оборонні операції, ситуацію на найбільш складних напрямках, а також дії та ймовірні плани противника”, – написав Залужний.

Також сторони обговорили актуальні потреби ЗСУ в снарядах, дронах та військовій техніці.

Крім того, окремо торкнулись посилення української протиповітряної оборони та прикриття обʼєктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету у спеціальному форматі. Із доповідями виступили Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров, очільник розвідки Кирило Буданов, голова СБУ Василь Малюк. Докладні доповіді озвучили командувачі Олександр Сирський, Олександр Тарнавський, Андрій Гнатов, Едуард Москальов, Юрій Содоль.