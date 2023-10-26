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Ворог знову обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії

Є руйнування житлових будинків.

Ворог знову обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії
Фото: Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА

У четвер російська армія вкотре завдала ударів по Дніпропетровщині. Цього разу постраждав Нікопольський район. Окупанти застосували важку артилерію та дрон-камікадзе, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Вдень двічі цілив по районному центру. А надвечір вгатив по Покровській громаді.Пошкоджене приватне підприємство. Понівечені 3 житлові будинки. Попередньо, без загиблих та постраждалих. Наслідки атак ще уточнюються", – йдеться у повідомленні посадовця. 

Ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії, внаслідок атаки загинув мирний житель. 

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