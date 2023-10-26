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Більшість українців не планують переїждати в разі загострення на фронті, - опитування

13% заявили про намір піти захищати державув ЗСУ.

Більшість українців не планують переїждати в разі загострення на фронті, - опитування
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

59% громадян України не планують кудись переїжджати в разі загострення ситуації в зоні бойових дій, у тому числі повторного наступу російських окупантів на раніше звільнені території.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

13% респондентів заявили про намір піти захищати державу в складі Збройних сил у разі погіршення обстановки на фронті – це 25% чоловіків від усіх опитаних.

Ще 4% у такій ситуації хочуть поїхати в інший регіон України, 3% – за кордон, 2% – у інший населений пункт своєї області.

17% опитаних ще не мають плану дій.

Найбільше учасників дослідження планують залишатися там, де живуть зараз, на заході держави (65%). Там також найбільше бажаючих вступити в ЗСУ (16%).

Частіше прагнення переїзду в межах України на випадок загострення на фронті висловлювали жителі східних областей. Залишатися хочуть 50% респондентів, а 24% ще не знають, що будуть робити. Серед представників цього регіону також найменше людей висловили намір піти воювати – 7% опитаних.

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