У Києві демонтували пам'ятник радянському воєначальнику Михайлові Кирпоносу.

Про це повідомив активіст Олег Слабоспицький.

За його словами, цей пам'ятник - один з 69 об'єктів, які мають бути остаточно усунені з публічного простору столиці відповідно до рішення Київради, яке та ухвалила цьогоріч у липні.

Фото: Facebооk/Олег Слабоспицький

Фото: Facebооk/Олег Слабоспицький

"Постать Кирпоноса підпадає під дію Закону про декомунізацію і монумент мали прибрати ще до кінця 2016 р. Але краще пізно ніж ніколи. Десятки робочих груп, акцій, обмальовувань були не дарма. Символічно, що об'єкт знаходився на вул. Кирпоноса, яка з грудня 2022 р. носить ім'я генерал-хорунжого Армії УНР Всеволода Петріва. Покажчики на жаль досі не замінені, але ми це виправимо", - зазначив Слабоспицький.

Активіст нагадав, що Кирпонос вступив до лав Червоної армії у 1918 р і був одним із організаторів диверсійних більшовицьких загонів на Чернігівщині та брав участь у боях з армією УНР. "Учасник військових злочинів та політичних репресій. Учасник агресії СРСР проти Фінляндії у 1939-40 рр. у ранзі командира дивізії", - додав Слабоспицький.

Нагадаємо, цього місяця у Солом’янському районі Києва демонтували пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському.

Раніше Мінкульт повідомив, що ініціює рішення, яке дозволить демонтувати пам’ятники російським діячам, зокрема Пушкіну та Щорсу.