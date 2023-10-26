Наступна частина огорожі вже будується у Салла в Лапландії.

Прикордонна служба Фінляндії оголосила про введення в експлуатацію тестової ділянки огорожі завдовжки близько трьох кілометрів у містечку Пелкола в Іматрі, що на кордоні з Росією.

Про це повідомляє видання Yle.

Зазначається, що будівництво завершили з невеликим запізненням.

Наступна частина огорожі вже будується у Салла в Лапландії.

Прикордонна служба заявляє, що дорога вздовж огорожі, сама огорожа та технічна система спостереження є найсучаснішими.

Нагадаємо, влада Фінляндії розпочала будівництво стіни на кордоні з Росією в лютому цього року.