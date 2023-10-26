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Фінляндія побудувала "тестовий" паркан на кордоні з Росією

Наступна частина огорожі вже будується у Салла в Лапландії.

Фінляндія побудувала "тестовий" паркан на кордоні з Росією
Фото: yle.fi

Прикордонна служба Фінляндії оголосила про введення в експлуатацію тестової ділянки огорожі завдовжки близько трьох кілометрів у містечку Пелкола в Іматрі, що на кордоні з Росією.

Про це повідомляє видання Yle.

Зазначається, що будівництво завершили з невеликим запізненням.

Наступна частина огорожі вже будується у Салла в Лапландії.

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Прикордонна служба заявляє, що дорога вздовж огорожі, сама огорожа та технічна система спостереження є найсучаснішими. 

Нагадаємо, влада Фінляндії розпочала будівництво стіни на кордоні з Росією в лютому цього року.

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