Учасники схеми реалізовували готову продукцію мережам АЗС у декількох областях країни без дозвільних документів і сплати податків.

Правоохоронці заявили про викриття схему незаконного виробництва і продажу пального, до якої, за їхніми даними, причетний кум Медведчука із Закарпаття.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ”, – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення РФ «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.

У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у м. Мукачево.

У подальшому учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.

Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено:

комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності;

печатки фірм, задіяних у злочинній схемі;

готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі триває слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів);

ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Зловмисникам загрожує до 5 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, на початку літа цього року СБУ арештувала акції Оксани Марченко у 7 підприємствах на Одещині на 740 млн гривень. Дружина Медведчука володіла частками у компаніях через низку офшорних структур.