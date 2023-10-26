ДБР проводить обшук у квартирі в.о. мера Чернігова (оновлено)

Державне бюро розслідувань проводить обшук у в.о. мера Чернігова Олександра Ломако.

Про це Ломако повідомив у Facebook.

"Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі", – зазначив він.

Оновлено. Представники ДБР та СБУ проводять обшуки у Чернігівській обласній раді та міськраді, що пов'язано з перевіркою законності перебування за кордоном керівництва цих органів місцевої влади. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

За її словами, на підставі ухвал суду правоохоронці проводять обшуки у Чернігівській обласній та міській радах та за місцем проживання заступника та в.о. міського голови. Загалом проходить сім обшуків.

Сапьян казала, що в.о голови Чернігівської міської ради Олександр Ломако оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. З’ясовується, яким чином він побував у Франції, Бельгії, Нідерландах і Польщі. За інформацією ДБР, за кордоном посадовець перебував орієнтовно з 7 по 21 травня.

Крім того, за даними правоохоронців, заступник голови Чернігівської облради оформив відрядження до Латвії з 19 червня 2023 року, звідки, за оперативною інформацією, поїхав до Туреччини й повернувся в Україну 30 червня.

Нагадаємо, 19 серпня російська армія завдала ракетного удару по Чернігівському драмтеатру, в якому проходила виставка дронів. Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський в інтерв'ю ЗМІ заявив, що не знав про її формат. Унаслідок ворожого удару загинули семеро людей, ще 214 зазнали поранення.

5 вересня у квартирі Ломака проводили обшук слідчі СБУ. Результати невідомі.