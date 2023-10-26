Північна Корея може стати одним з найбільших постачальників зброї для РФ, – британська розвідка

Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном та Білоруссю.

Про це повідомляє у мережі Х Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні зазначається, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади у західній частині РФ. Якщо Північна Корея збереже нещодавні масштаби та темпи військових поставок (понад 1 000 контейнерів за останні кілька тижнів), вона стане одним із найважливіших іноземних постачальників зброї для Росії поряд з Іраном та Білоруссю.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lVCkzVawFK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 26, 2023

У британській розвідці припускають, що поставки зброї могли бути однією з головних тем для обговорення під час нещодавніх візитів російського керівництва до Північної Кореї.

Поки що незрозуміло, що Росія погодилася надати Північній Кореї натомість. Ймовірно, буде поєднання фінансової компенсації, іншої економічної підтримки, надання військових технологій і співпраці в інших сферах високих технологій, таких як космос.

Нагадаємо, США стверджують, що Північна Корея передала Росії понад 1 000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами для війни проти України. За інформацією Білого дому, із 7 вересня по 1 жовтня судно під російським прапором перевезло вантаж із північнокорейського складу боєприпасів до російського порту. Там вантаж нібито перевезли на військовий склад в РФ.