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Головне за ніч та ранок четверга, 26 жовтня: 78 бойових зіткнень, відбиті ворожі атаки під Авдіївкою та Мар’їнкою

78 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, ситуація на Близькому Сході.

Головне за ніч та ранок четверга, 26 жовтня: 78 бойових зіткнень, відбиті ворожі атаки під Авдіївкою та Мар’їнкою
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Сили оборони відбили 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там українські воїни відбили 20 атак ворога.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 склади боєприпасів, 6 артилерійських засобів та радіолокаційну станцію ППО противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну по сьогодні ворожа армія втратила близько 297 120 військових. Втрати росіян за минулу добу склали близько 810 осіб, 29 танків, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

Упродовж минулої доби російські військові обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області. Є влучання у будинки та об’єкти інфраструктури, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 112 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Чарівного, Червоного, Полтавки, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степового, Плавнів, Лобкового та інших міст і сіл на лінії вогню.

Ворог здійснив 4 авіаудари по Оріхову, Новодарівці та Новоданилівці, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного й Темирівки, а також 16 БПЛА-атак по Новоіванівці, Новодарівці, Малинівці, Малій Токмачці, Роботиному, Левадному та Малим Щербакам.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вночі 26 жовтня здійснила "цілеспрямований рейд" у північній частині сектора Газа за допомогою піхотних сил і танків, повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ заявив, що війська завдали ударів по численним терористам, інфраструктурі та протитанковим позиціям.

Зазначається, що рейд є частиною підготовки прикордонної території до "наступних етапів війни", маючи на увазі повномасштабний наземний наступ. Війська покинули цей район після рейду.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що підтримає збільшення допомоги Україні, але на "умовах", пише NBC News.

У відповідь на запитання про те, чи підтримує Джонсон збільшення допомоги Україні, новий спікер Палати представників відповів: "У нас будуть умови щодо цього, тому ми працюємо над цим". "Ми хочемо підзвітності, і ми хочемо, щоб Білий дім мав чіткі цілі. Але ми збираємося провести ці дискусії. Це буде дуже продуктивно", – сказав він.

Нагадаємо, вчора республіканці Палати представників Конгресу США обрали новим спікером конгресмена Майка Джонсона. За Джонсона віддали 220 голосів, за демократа Хакіма Джеффріса – 209.

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