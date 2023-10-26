Рейд є частиною підготовки прикордонної території до повномасштабного наземного наступу.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що вночі 26 жовтня здійснила «цілеспрямований рейд» у північній частині сектора Газа за допомогою піхотних сил і танків.

Про це повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ заявив, що війська завдали ударів по численним терористам, інфраструктурі та протитанковим позиціям.

Зазначається, що рейд є частиною підготовки прикордонної території до «наступних етапів війни», маючи на увазі повномасштабний наземний наступ.

Війська покинули цей район після рейду.

Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомило, що Ізраїль знову відкладає наземну операцію в Газі. ЦАХАЛ погодився відкласти операцію, поки США не встановить оборону для своїх військових.