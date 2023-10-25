Великобританія планує анулювати візи іноземців, які розпалюють антисемітизм

Йдеться, зокрема, про тих, хто прославляв терористичну діяльність і вихваляли ХАМАС.

Влада Великобританії почала процес анулювання віз іноземців, які поширюють “ненависть і розкол”.

Про це повідомив міністр імміграції Великобританії Роберт Дженрік, повідомляє The Guardian.

Дженрік припустив, що відвідувачі країни будуть видалені, якщо вони підбурюють до антисемітизму, навіть якщо їхня поведінка буде “нижчою кримінальних стандартів”.

Також міністр зазначив, що він не може ознайомитися з конкретними справами власників віз, чия поведінка перевіряється. Він наголосив, що існує “юридичний процес, якого необхідно дотримуватися належним чином”, але зазначив, що деякі люди прославляли терористичну діяльність і вихваляли ХАМАС.

Водночас Джерік сказав, що він не збирається прямо коментувати зауваження генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про те, що терористичні атаки 7 жовтня не відбулися у вакуумі, але сказав, що не варто порівнювати Ізраїль і ХАМАС.

“Я не вважаю, що ви повинні порівнювати Ізраїль з ХАМАС, і ви також не повинні будь-яким чином припускати, що невинні ізраїльські цивільні особи винні або мають будь-яку провину в тому, що сталося”, - підкреслив Дженрик.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що найбільшою загрозою для палестинського народу є ХАМАС.