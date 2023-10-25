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Ізраїль знову відкладає наземну операцію в Газі

ЦАХАЛ погодився відкласти операцію поки США не встановить оборону для своїх військових.

Ізраїль знову відкладає наземну операцію в Газі
Фото: EPA/UPG

Армія Ізраїлю відклає наземну операцію в Секторі Гази, поки США не встановлять у регіоні протиповітряну оборону для своїх військ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела

За інформацією джерел у виданні, Пентагон намагається розгорнути близько десятка систем ППО в регіоні, в тому числі для захисту американських військ, які служать в Іраку, Сирії, Кувейті, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Американські військові вважають, що війська США можуть стати мішенню для бойовиків після початку вторгнення. Тому США переконують ізраїльтян зачекати, поки ППО не буде розміщена, як очікується, наприкінці цього тижня.

Поки що Ізраїль погодився задовольнити прохання США розгорнути протиповітряну оборону для захисту американських військ у регіоні перед очікуваним наземним вторгненням у Газа, – повідомили представники США та Ізраїлю.

Крім того, Ізраїль враховував питання постачання гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі та дипломатичні зусилля, спрямовані на звільнення більшої кількості заручників, що утримуються терористами ХАМАСу. 

Нагадаємо, Армія Ізраїлю минулого тижня відклала наземну операцію у Секторі Гази через похмуру погоду, яка могла перешкодити ЦАХАЛУ у проведенні операції.

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