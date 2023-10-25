Спікер турецького парламенту підписав протокол про вступ Швеції до НАТО

Спікер турецького парламенту Нуман Куртулмуш підписав законопроєкт про підтвердження протоколу про приєднання Швеції до НАТО та передав його парламенту.

Про це повідомляє TRT Haber.

"Законопроєкт про затвердження протоколу про приєднання Швеції до Північноатлантичного договору був підписаний спікером парламенту Нуманом Куртулмушем і переданий до комітету у закордонних справах Великих національних зборів Туреччини", – повідомляє телеканал.

В обґрунтуванні до протоколу вказано, що Туреччина зверталася до Фінляндії та Швеції з проханням вжити конкретних кроків для вирішення її законних проблем безпеки, особливо щодо боротьби з тероризмом і зняття санкцій і обмежень на експорт продукції оборонної промисловості.

У самому протоколі зазначається, що протокол про вступ Фінляндії був схвалений Туреччиною і країна вступила до НАТО 4 квітня 2023 року, тоді як Швеція зобов’язалася на найвищому рівні представити дорожню карту для виконання своїх зобов’язань, зафіксованих у Тристоронньому меморандумі.

“Враховуючи наші двосторонні відносини зі Швецією та рівень, якого ця країна досягла в плані всебічного партнерства та оперативної сумісності з НАТО, було зроблено висновок, що членство Швеції в НАТО сприятиме євроатлантичній безпеці, включаючи безпеку Туреччини”, – говориться у документі.

Нагадаємо, Швеція подала свою заявку на вступ до НАТО минулого року. Її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Анкара звинуватила Швецію у "допомозі курдським терористам" і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО.

14 жовтня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна виконала всі зобов’язання для вступу до Північноатлантичного альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прогнозував, що восени цього року Швеція стане членом НАТО.