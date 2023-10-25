ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
ГоловнаСвіт

Спікер турецького парламенту підписав протокол про вступ Швеції до НАТО

"Членство Швеції в НАТО сприятиме євроатлантичній безпеці, включаючи безпеку Туреччини".

Спікер турецького парламенту підписав протокол про вступ Швеції до НАТО
Фото: trthaber.com

Спікер турецького парламенту Нуман Куртулмуш підписав законопроєкт про підтвердження протоколу про приєднання Швеції до НАТО та передав його парламенту.

Про це повідомляє TRT Haber.

"Законопроєкт про затвердження протоколу про приєднання Швеції до Північноатлантичного договору був підписаний спікером парламенту Нуманом Куртулмушем і переданий до комітету у закордонних справах Великих національних зборів Туреччини", – повідомляє телеканал.

В обґрунтуванні до протоколу вказано, що Туреччина зверталася до Фінляндії та Швеції з проханням вжити конкретних кроків для вирішення її законних проблем безпеки, особливо щодо боротьби з тероризмом і зняття санкцій і обмежень на експорт продукції оборонної промисловості.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

У самому протоколі зазначається, що протокол про вступ Фінляндії був схвалений Туреччиною і країна вступила до НАТО 4 квітня 2023 року, тоді як Швеція зобов’язалася на найвищому рівні представити дорожню карту для виконання своїх зобов’язань, зафіксованих у Тристоронньому меморандумі.

“Враховуючи наші двосторонні відносини зі Швецією та рівень, якого ця країна досягла в плані всебічного партнерства та оперативної сумісності з НАТО, було зроблено висновок, що членство Швеції в НАТО сприятиме євроатлантичній безпеці, включаючи безпеку Туреччини”, – говориться у документі.

Нагадаємо, Швеція подала свою заявку на вступ до НАТО минулого року. Її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Анкара звинуватила Швецію у "допомозі курдським терористам" і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО.

14 жовтня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна виконала всі зобов’язання для вступу до Північноатлантичного альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прогнозував, що восени цього року Швеція стане членом НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies