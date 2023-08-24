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Швеція стане членом НАТО цієї осені, - Столтенберг

Вступ Швеції до НАТО має ратифікувати парламент Туреччини.

Швеція стане членом НАТО цієї осені, - Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що восени цього року Швеція стане членом НАТО.

Про це повідомляє SVT

“Я завжди дуже обережний із конкретними датами, але я налаштований оптимістично”, – сказав Столтенберг.

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Він нагадав, що у Вільнюсі була домовленість - щойно парламент Туреччини збереться, він може ратифікувати вступ Швеції до НАТО.

Але парламент Туреччини не працював протягом літа, і тому Швеція має чекати, поки він знову почне роботу. Це може статись 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що схвалення турецьким парламентом вступу Швеції в НАТО залежить від дотримання Швецією обіцянок та не має точних термінів виконання.

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