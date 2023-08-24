Швеція стане членом НАТО цієї осені, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що восени цього року Швеція стане членом НАТО.

Про це повідомляє SVT.

“Я завжди дуже обережний із конкретними датами, але я налаштований оптимістично”, – сказав Столтенберг.

Він нагадав, що у Вільнюсі була домовленість - щойно парламент Туреччини збереться, він може ратифікувати вступ Швеції до НАТО.

Але парламент Туреччини не працював протягом літа, і тому Швеція має чекати, поки він знову почне роботу. Це може статись 1 жовтня.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що схвалення турецьким парламентом вступу Швеції в НАТО залежить від дотримання Швецією обіцянок та не має точних термінів виконання.