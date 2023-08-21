Швеція наразі не планує надавати Україні винищувачі Gripen

Оскільки Швеція ще не в НАТО, їй самій потрібні винищувачі.

Голова уряду Швеції Ульф Крістерссон запевнив, що його країна зробить все, щоб підтримати Україну у повітрі, але зараз нових зобов’язань щодо надання шведських літаків Україні немає.

Про це повідомляє канал TV4.

“Швеція – географічно велика країна, ми повинні захищатися, і ми ще не в НАТО”, – прокоментував Ульф Крістерссон плани передачі Україні винищувачів Gripen.

Крістерссон наголосив, що слід аласувати між тим, що Швеція можемо виділити для України, і тим, що його країна повинна мати сама.

“Зараз ми є частиною того, що відомо як коаліція F-16, де ми співпрацюємо з 14 країнами, щоб гарантувати, що Україна отримає польотну спроможність”, – нагадав Крістерссон.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Крістерссоном тему винищувачів Gripen. Також президент розповів, що тестові випробування Gripen за участі українських пілотів вже почались.