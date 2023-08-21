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Росія збільшила кількість носіїв "калібрів" у Чорному морі

Сумарний залп ракет може сягати 20 одиниць.

Росія збільшила кількість носіїв "калібрів" у Чорному морі
Фото: missilethreat.csis.org

У Чорному морі Росія збільшила кількість ракетоносіїв.

Про це повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.

Кількість носіїв сягає трьох одиниць (два надводні та один підводний). Сумарний залп може становити 20 ракет.

Загальна кількість складу  корабельного угрупування РФ - 11 одиниць.

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Нагадаємо, зранку 21 серпня росіяни вивели у Чорне море малий ракетний корабель на додачу до підводного човна, який там перебував. Кількість "калібрів" збільшилася до 12.

Напередодні у море країна-агресор вивела підводний носій ракет.

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