Із Куп'янського району Харківщини вже евакуювали майже 600 осіб, - Клименко

У Куп‘янському районі Харківщини триває обов’язково евакуація. Наразі вивезли вже майже 600 осіб.
Про це повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"Ми прагнемо, щоб люди були в безпеці. Максимально можливій на зараз. Силами поліції, місцевої влади та волонтерів вже евакуйовано майже 600 осіб, серед яких 153 дітей. Поліція та ДСНС залишаються із місцевими мешканцями", - зазначив міністр.
За вірну службі рятувальники і правоохоронці отримали нагороди.
Нагадаємо, днями влада області повідомила, що з Куп'янського району евакуювали понад 500 людей. На місці працюють понад 14 волонтерських організацій.
На Сумщині щодня виїжджає з окупації близько 200 осіб.