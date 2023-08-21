Із Куп'янського району Харківщини вже евакуювали майже 600 осіб, - Клименко

З них - 153 дітей.

У Куп‘янському районі Харківщини триває обов’язково евакуація. Наразі вивезли вже майже 600 осіб.

Про це повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Ми прагнемо, щоб люди були в безпеці. Максимально можливій на зараз. Силами поліції, місцевої влади та волонтерів вже евакуйовано майже 600 осіб, серед яких 153 дітей. Поліція та ДСНС залишаються із місцевими мешканцями", - зазначив міністр.

За вірну службі рятувальники і правоохоронці отримали нагороди.

Нагадаємо, днями влада області повідомила, що з Куп'янського району евакуювали понад 500 людей. На місці працюють понад 14 волонтерських організацій.

На Сумщині щодня виїжджає з окупації близько 200 осіб.