На Полтавщині заборонили масові заходи

На Полтавщині з 21 серпня заборонені масові заходи у зв’язку з можливим посиленням ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"На Полтавщині з 21 серпня заборонені масові заходи. Таке рішення ухвалили на Раді оборони області у зв'язку з можливим посиленням ворожих обстрілів. Дата скасування такого обмеження буде узгоджена на наступному засіданні. Вчергове наголошую – ніколи не нехтуйте своєю безпекою. У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в найближче укриття!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що КМДА заявила, що Київ не буде проводити масові заходи до Дня Незалежності. Водночас на державному рівні на Хрещатику проводять виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.