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​Через ворожі обстріли Софіївки на Херсонщині постраждали двоє жителів

Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Російські окупанти обстріляли Софіївку на Херсонщині.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє жителів - 79-річна жінка та 60-річний чоловік.

Потерпілим надали медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

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Нагадаємо, нині загарбники також обстріляли з безпілотника Золоту Балку Херсонської області. Вибухонебезпечний предмет скинули на чоловіка. У нього множинні уламкові поранення грудної клітки, живота й ноги.

Напередодні росіяни накрили вогнем Херсон - під обстріл потрапив завод та об’єкт критичної інфраструктури, є загиблі.

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