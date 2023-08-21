​Через ворожі обстріли Софіївки на Херсонщині постраждали двоє жителів

Російські окупанти обстріляли Софіївку на Херсонщині.
Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє жителів - 79-річна жінка та 60-річний чоловік.
Потерпілим надали медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.
Нагадаємо, нині загарбники також обстріляли з безпілотника Золоту Балку Херсонської області. Вибухонебезпечний предмет скинули на чоловіка. У нього множинні уламкові поранення грудної клітки, живота й ноги.
Напередодні росіяни накрили вогнем Херсон - під обстріл потрапив завод та об’єкт критичної інфраструктури, є загиблі.