​Через ворожі обстріли Софіївки на Херсонщині постраждали двоє жителів

Російські окупанти обстріляли Софіївку на Херсонщині.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє жителів - 79-річна жінка та 60-річний чоловік.

Потерпілим надали медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.

Нагадаємо, нині загарбники також обстріляли з безпілотника Золоту Балку Херсонської області. Вибухонебезпечний предмет скинули на чоловіка. У нього множинні уламкові поранення грудної клітки, живота й ноги.

Напередодні росіяни накрили вогнем Херсон - під обстріл потрапив завод та об’єкт критичної інфраструктури, є загиблі.