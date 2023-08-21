На аеродромі окупантів "Шайковка" пошкоджено один літак, - ГУР

На російському аеродромі "Шайковка" у Калузькій області унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, інформує LIGA.net.

"Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень", – сказав він.

За словами Юсова, це зробили люди, які виконали завдання в чіткій координації з ГУР.

"Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави-агресора", – пояснив він.

Зазначимо, що аеродром "Шайковка" використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які РФ застосовує у війні. Зокрема, саме з "Шайковки" 15 серпня окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.

Нагадаємо, що у Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника горіли два літаки.