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На аеродромі окупантів "Шайковка" пошкоджено один літак, - ГУР

Росіяни намагаються приховати справжні обсяги ушкоджень.

На аеродромі окупантів "Шайковка" пошкоджено один літак, - ГУР
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На російському аеродромі "Шайковка" у Калузькій області унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, інформує LIGA.net. 

"Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень", – сказав він.

За словами Юсова, це зробили люди, які виконали завдання в чіткій координації з ГУР.

"Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави-агресора", – пояснив він.

Зазначимо, що аеродром "Шайковка" використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які РФ застосовує у війні. Зокрема, саме з "Шайковки" 15 серпня окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.

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Нагадаємо, що у Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника горіли два літаки.

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