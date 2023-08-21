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Міська рада Чернігова повернула після 23-річної оренди ТЕЦ

На об'єкті мають привести до ладу бомбосховища, а працівникам пообіцяли підвищення зарплати.

Міська рада Чернігова повернула після 23-річної оренди ТЕЦ
Фото: Пресслужба КМУ

Міська рада Чернігова повернула після 23-річної оренди КЕП "Чернігівська ТЕЦ".

Про це йдеться на сайті міськради.

Виконком затвердив 21 серпня відповідний акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу. Напередодні завершився термін дії договору оренди з приватною компанією "Фірма Технова".

У міськраді Чернігова повідомили, що господарську діяльність відтепер здійснюватиме міське комунальне підприємство "Теплокомуненерго". Колективу ТЕЦ нині представили його керівника. Із 22 серпня працівників ТЕЦ почнуть переводити в склад "Теплокомуненерго", а виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако пообіцяв зростання зарплати до 50%.

За його словами, на ТЕЦ приведуть до ладу бомбосховища. В одному з них буде облаштовано пункт дистанційного керування, аби у разі тривоги співробітники могли спуститися в укриття. Також місто займеться питанням інвестицій в об'єкт.

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Нагадаємо, Чернігівська ТЕЦ постраждала від російських атак у 2022-му. Восени міська рада Чернігова на позачерговому засіданні звернулася до Кабміну щодо недопущення зриву опалювального сезону, оскільки компанія-орендар не мала ресурсів і коштів для повного відновлення ТЕЦ. Крім того, "Фірма Технова" мала кредиторську заборгованість за газ перед іншими суб’єктами в розмірі 792,7 млн грн.

В результаті компанія-орендар ТЕЦ звернулася тоді до Чернігівської міської ради щодо дострокового припинення договору оренди. 

Про свою готовність допомогти з відновленням об'єкта заявили торік французькі благодійники. Згодом стало відомо, що для ТЕЦ уже придбали трансформатор і затвердили план-графік відбудови.

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