У процесі будівництва ще три гілки трубопроводу, які дозволять заживити громади Криворізького району.

На Дніпропетровщині запрацював новий трубопровід, який проклали між річкою Інгулець та Південним водосховищем.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Трубопровід вирішує проблему водопостачання для жителів Кривого Рогу через теракт росіян на Каховській ГЕС. Його збудували за кошти Фонду ліквідації наслідків російської агресії.

27 км нових мереж проклали за 76 днів.

"Це тільки перша нитка на цій ділянці. Нині тягнемо ще три. Вони потрібні, аби заживити не тільки місто, а й громади Криворізького району. Коли труби будуть готові, щодня по ним зможемо перекачувати 400 тисяч метрів кубічних води. Цей трубопровід – частина масштабного магістрального водогону. Саме він покликаний дати воду для областей, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. У тому числі – для Криворізького та Нікопольського районів Дніпропетровщини", - розповів Лисак.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль раніше повідомляв, що до осені з водою мають бути Кривий Ріг, Марганець і Нікополь. Усього мають звести три ланки магістральних водогонів протяжністю понад 144 км. На ці робюоти Кабмін виділив 1,5 млрд грн.

Тим часом питну воду в Запорізьку область подають без перебоїв.