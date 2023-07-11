До осені мають прокласти магістральні водогони на Дніпропетровщині, - Шмигаль

Очільник уряду Денис Шмигаль провів нараду, на якій заслухав голів ОВА щодо освоєння коштів, виділених на заходи з подолання наслідків теракту на Каховській ГЕС, щодо забезпечення людей водою.

Про це Шмигаль написав у Телеграмі.

"Уже розпочалося прокладання магістральних водогонів на Дніпропетровщині. Це три ланки загальною протяжністю понад 144 км. До осені роботи мають бути завершені. Завдяки цим проєктам Кривий Ріг, Марганець, Нікополь будуть із водою", - написав Шмигаль.

За його словами, у місті Покров проклали водогін та відновили централізовану подачу води. Частково централізоване постачання відновлене в Нікополі, а також у семи громадах Криворізького району. Загалом уряд виділив на ці роботи 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, що, за даними МОЗ, у Херсоні та на Миколаївщині 95% проб ґрунту відповідають гігієнічним вимогам. Йдеться про території, де повністю спала вода після затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також Кабмін виділив Миколаївщині понад 340 млн грн на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС.