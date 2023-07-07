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Кабмін виділив Миколаївщині понад 340 млн грн на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС

Загалом на цю сферу виділили вже понад чотири мільярди гривень.

Кабмін виділив Миколаївщині понад 340 млн грн на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС
Фото: Урядовий портал

Миколаївська область отримає понад 340 млн грн на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, загалом на ліквідацію наслідків російського теракту уже виділили понад чотири мільярди гривень.

"Зокрема, 980 млн було виділено Херсонській ОВА на відновлення пошкоджених та зруйнованих об’єктів. Сьогодні також виділяємо понад 340 млн гривень на аналогічне відновлення в Миколаївській області. Вже найближчим часом очікуємо від місцевих керівників конкретних результатів відбудови", - сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, глава уряду назвав області, які отримали найбільше коштів на проєкти відновлення і трансформації.

У Дніпропетровській і Херсонській областях триває ліквідація наслідків підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Невдовзі мають дати воду по всьому Нікополю.

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