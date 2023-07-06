Рекордний показник: Міжнародні резерви України сягнули майже $39 млрд, - глава Нацбанку

Міжнародні резерви України сягнули майже $39 млрд і є рекордним показником за всю історію нашої держави.

Про це повідомив очільник Національного банку Андрій Пишний на своїй фейсбук-сторінці.

За словами Пишного, тільки в червні на рахунки українського уряду надійшло $1,6 млрд від ЄС, $1,2 млрд від США, $69,1 млн – від Світового банку та ще $15 млн – від уряду Фінляндії.

"Ця підтримка – не благодійність, це чітко вивірені рішення, які враховують спроможність України забезпечувати ефективність фінансового сектору, виконувати взяті на себе зобов’язання, продовжувати втілювати необхідні реформи", - зауважив пишний.

Глава НБУ додав, що у червні Україна успішно пройшла перший перегляд програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримала другий транш за програмою – $886 млн.

У результаті надходження від міжнародних партнерів залишалися істотно більшими, ніж обсяги інтервенцій Нацбанку з продажу валюти та боргових виплат країни в іноземній валюті.

"Такий рівень резервів підсилює спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стабільність", - зазначив Пишний.

Нагадаємо, станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 37 311,3 млн доларів. У травні міжнародні резерви України зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум.

А станом на 1 квітня міжнародні резерви України за попередніми даними становили 31 878,2 млн дол. США.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування EFF оприлюднив оновлений покращений прогноз. Відповідно до нього, інфляція в Україні 2023 року знизиться до 15,5%, а реальні доходи збільшаться на 1%.