Податки до кінця війни не підвищать, але повернуть на довоєнний рівень, - Шмигаль

Повернення до довоєнного рівня відбулося з 1 липня.

Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ефірі телемарафону.

Очільник уряду наголосив, що повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня.

Він уточнив, що йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, що було запроваджено у перші місяці війни.

«Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, що 30 червня Верховна Рада скасувала 2% єдиний податок.