Українців просять вимикати потужну техніку з електромережі з 16:00 до 23:00

Українців просять вимикати потужну техніку з 16:00 до 23:00.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Зі зростанням температури повітря, споживання в енергосистемі у вечірні години вчора збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня.

Також змінився період максимально споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16.00 до 23:00 години. Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00.

Енергетики просять громадян переносити використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч і не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

Також компанія повідомляє, що наразі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. Вийшов з планового ремонту один з атомних енергоблоків, що додало потужності в енергосистемі.

З підвищенням спеки збільшується використання кондиціонерів. Це призводить до зростання споживання електроенергії, особливо з 16-ї до 23-ї години. Водночас триває ремонтна кампанія на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках. Тому обсяг доступних потужностей в енергосистемі для виробництва електроенергії обмежений, особливо у вечірні години, коли споживання найбільше.

Активні відновлювальні роботи тривають на всіх пошкоджених масованими атаками ворога енергоооб’єктах. Також тривають планові ремонти обладнання. Внаслідок пошкоджень, завданих масованими російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, обладнання, яке працює, може мати приховані пошкодження, які згодом можуть переростати в серйозні пошкодження і вимагатимуть додаткового часу для відновлювальних робіт. Тому існує ризик тимчасових відмов у роботі обладнання.

Також зазачається, що сьогодні у ранкові години, а також у ввечері з 17:00 до 23:00 здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини потужністю від 15 до 270 МВт (максимум о 20:00), а також з Молдови – по 1 МВт у різні години доби. При цьому експорт відсутній.

Вчора через негоду були тимчасові відключення у мережах у Рівненській та Чернівецькій областях, живлення відновлене.

Внаслідок ворожих обстрілів і пошкодження мереж на Донеччині вчора знеструмлювалась одна з шахт, де знаходились люди, ніхто не постраждав. Живлення шахти відновлено. Також через обстріли є пошкодження у мережах на Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині.

Нагадаємо, ЗСУ попередили, що росіяни найближчим часом можуть готувати провокацію на території Запорізької АЕС. 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.