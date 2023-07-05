Також посадовиця підтримує захоплення Криму та Мелітополя і вихваляє запровадження там “російського законодавства”. Раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області.

На Черкащині повідомлено про підозру судді, яка виправдовувала російську агресію в Україні.

Про це повідомляє СБУ.

“Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію РФ і виправдовувала воєнні злочини рашистів. На момент документування злочину фігурантка перебувала на посаді голови районного суду”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в розпорядженні СБУ є записи розмов, де вона не приховує свою проросійську позицію і постійно повторює наративи Кремля про війну в Україні.

Задокументовано, що посадовиця підтримувала захоплення Криму та Мелітополя і вихваляла запровадження там «російського законодавства».

Крім того, вона виправдовувала воєнні злочини РФ проти цивільних. Наприклад, ракетний удар росіян по багатоквартирному будинку у Дніпрі в січні цього року вона «оцінила» як «супутні втрати» під час війни.

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

За даними слідства, раніше жінка була суддею Якимівського райсуду у Запорізькій області. Через тимчасову окупацію цієї території у червні 2022 року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім обрали головою районного суду.

Згодом фігурантка планувала подати у відставку, переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету.

Однак співробітники Служби безпеки спільно з ДБР зірвали її плани – задокументували злочинні дії і наразі проводять розслідування, щоб притягнути зловмисницю до відповідальності.

Під час обшуків у фігурантки виявлено та вилучено іноземну валюту, в тому числі російські рублі, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, перед судом постане ексочільник Кримського управління СБУ Кулініч, який працював на ФСБ. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.