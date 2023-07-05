В Укрзалізниці розповіли про найекзотичніші речі, які забували пасажири у поїздах у цьому році

За перше півріччя цього року пасажири 4880 разів звертались до контактного центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі.

Працівники Укрзалізниці знаходять і повертають власникам 68% речей, забутих у поїздах під час мандрівки.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Найчастіше пасажири забувають у поїздах менш екзотичні речі: гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси всіх кольорів та розмірів, та ключі. Перед завершенням мандрівки та виходом з поїзда залізничники радять перевірити та перерахувати всі обручки, горщики та капи, які можна було випадково залишити в поїзді.

“Що ми тільки не шукали у вагонах за цей час! Наші «найулюбленіші» випадки — це забуті номерні знаки для автомобіля, церковна шапка, дитячий горщик, медичний корсет, кінна амуніція, капи для зубів, апарат для вирощування насіння і — на першому місці — чорний підрясник з пачкою чіпсів зі сметаною та зеленню”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Укрзалізниця

Якщо ви загубили в поїзді якусь річ - опишіть її за формою ось тут або звертайтесь до контакт-центру Укрзалізниці за номером 0 800 503 111, залишайте повідомлення через форму зворотного звʼязку в застосунку, пишіть у Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.

Нагадаємо, у червні "Укрзалізниця" почала продавати квитки в жіночі купе. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.